Finanzen : CDU beklagt Stillstand in Gerolstein

CDU beklagt Stillstand in Gerolstein

Der erneut verzögerte Kyllumbau vor Bahnhof und Postgebäude ist für die CDU-Stadtratsfraktion nur eines von mehreren Beispielen, dass in diesem Jahr Stillstand in Gerolstein herrschte. Foto: TV/Mario Hübner

Gerolstein Angeführt von den Christdemokraten, kritisieren die Fraktionen des Gerolsteiner Stadtrats die Arbeit der fusionierten Verwaltung. Stadtbürgermeister verlangt eigenen Kämmerer für den Stadtetat.

Konkret wird bemängelt, dass so gut wie keines der für 2019 geplanten Projekte angepackt, den Fraktionen zum laufenden Jahr keine aktuellen Haushaltsdaten vorgelegt wurden und der Etat für nächstes Jahr wohl erst Mitte März aufgestellt werden kann, obwohl Zuschüsse zumeist bis Ende diesen Monats beantragt werden müssen. Gotthard Lenzen, Gerolsteins CDU-Stadtverbands- und Stadtratsfraktions-Chef, bringt das so auf den Punkt: „So ein Jahr wie 2019 hat es in Gerolstein noch nicht gegeben: Außer dem Umbau des Müllenborner Weihers ist nichts passiert. Es herrscht Stillstand. Das kann doch wohl nicht sein.“ Auch die verzögerte Haushaltsaufstellung bemängelt er.