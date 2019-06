Religion : Weihbischof Gebert firmt Jugendliche

Bengel/Bausendorf (red) Zum Abschluss seiner Firmreise im Dekanat Wittlich hat Weihbischof Franz Josef Gebert in Bengel und in Bausendorf 41 jungen Menschen aus der Pfarreiengemeinschaft Alftal das Firmsakrament gespendet.

An zehn Terminen im Dekanat haben mehr als 300 Jugendliche das Sakrament empfangen, das mit dem Heiligen Geist beschenkt. Glückwünsche an die Firmlinge und Dankesworte sprachen Armin Surkus-Anzenhofer für die Pfarrei, Pastoralreferentin Bianca Anzenhofer und Pater Ludwig Eifler, der neben Diakon Harald Klein den Gottesdienst am Altar mitgefeiert hatte. Foto: Stefan Endres