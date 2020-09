Corona-Pandemie : Acht Tage ohne neue Infektionen in der Vulkaneifel

Daun Die Corona-Situation bleibt in der Vulkaneifel stabil: Dem Gesundheitsamt des Landkreises Vulkaneifel ist am Freitag, 25. September, und damit bereits seit acht Tagen in Folge, keine weitere bestätigte Neuinfektion mit dem Coronavirus gemeldet worden.