Natur : Geführter Spaziergang um das größte „Auge der Eifel“

Das Pulvermaar ist wie aus dem Bilderbuch: Es ist das am besten erhaltene Maar in der Eifel. Der Trichter ist vollständig mit Wasser gefüllt und von einem fast geschlossenen Tuffwall mit einer Höhe von etwa 45 Meter umgeben. Der Maarsee ist etwa 74 Meter tief. Es ist nach dem Bodensee und den Voralpenseen der tiefste natürliche See Deutschlands. Foto: Holger Haag