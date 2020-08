Soziales : „Trau dich, über deine Trauer zu sprechen“

Bitburg/Gerolstein Der Caritasverband Westeifel und die Lebensberatungsstellen Bitburg und Gerolstein rufen gemeinsam Kindertrauergruppen ins Leben. Die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden von Fachkräften begleitet und unterstützt.

Nun - „endlich!“ - stehe das Konzept. Am 2. Oktober soll sich erstmals eine Gruppe in Bitburg treffen, am 9. Oktober in Gerolstein.