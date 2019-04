später lesen Naturerlebnis In Mehren wird der Wald der Zukunft gepflanzt Teilen

(red) „Wir sind dabei, wenn es am 1. Mai anlässlich des Lehwaldlaufs in Mehren ,Wald bewegt’ heißt“, kündigt Förster Klaus-Josef Mark an. Denn das Forstamt Daun unterstützt dieses sportliche Ereignis des SV Mehren in diesem Jahr mit einem wald- und erlebnispädagogischen Begleitprogramm für Jung und Alt. Alle sind eingeladen, mit den Mitarbeitern der Mobilen Waldwerkstatt des Forstamts im Gemeindewald an der Josef-Ring-Sportstätte den Wald der Zukunft mit kleinen Tannenbäumen und Esskastanien zu pflanzen.