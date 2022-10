Unfall : Überschlag: Junge Fahrerin schwer verletzt

Schwerer Verkehsrunfall in Daun-Weiersbach. Foto: dpa/Stefan Puchner

Daun-Weiersbach (mh) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Samstag in Daun-Weiersbach: Gegen 10 Uhr fuhr eine Fahranfängerin mit ihrem Wagen auf der abschüssigen L 46 aus Richtiung Üdersdorf in Richtung Daun.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken