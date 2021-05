Uersfeld/Daun/Trier : Leiterin für Selbsthilfegruppe für Augenerkrankte hält auch in der Pandemie Kontakt zur Gruppe

Info

Zum Tag der Sehbehinderung am Sonntag, 6. Juni, sollen die Poller in den Städten mit selbst gestrickten oder gehäkelten Mützen in Gelb-Schwarz versehen werden. Solche Aktionen werden Urban-Knitting genannt - aus dem Englischen für urbanes Stricken. Diese Art von Kunst gehört zur sogenannten Streetart und ist vergleichbar in ihrem künstlerischen Ansatz mit Graffiti – also einer subversiven Gestaltung des öffentlichen Raums, nur dass sie in diesem Fall ja jederzeit ohne weitere Spuren wieder entfernt werden kann.

Ziel der Aktion ist, der Öffentlichkeit und den politisch Verantwortlichen mit den öffentlichen Strick- und Häkelwaren bewusst zu machen, dass die meist kontrastarmen Poller ein gefährliches Hindernis für Menschen mit Sehbehinderung und Blindheit darstellen. Wer gerne strickt oder häkelt und sich an der Aktion beteiligen möchte, kann bei Pro Retina Deutschland e.V. unter der E-Mail-Adresse presse@pro-retina.de die Anleitung anfordern. Abgabeschluss der Mützen ist der 24. Mai. Kontakt zu Roswitha Karst in Uersfeld: Telefon: 02657/616, E-Mail: pro.retina.karst@gmail.com.