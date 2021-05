24-Stunden-Rennen : Eifeler Band schreibt Hymne für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Eifeler Band schreibt Hymne für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring

Nürburgring Die Eifeler Band „De Wömbe Jonge“ hat einen eigenen Song zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring geschreiben. Das Lied wird beim Live-Stream der Veranstaltung gespielt.

Auch Musiker haben Benzin im Blut - de Wömbe Jonge, fünf inzwischen gestandene Männer, sind allesamt rund um „ihren Ring“ aufgewachsen. Die Leidenschaft zum Motorsport sei bei einigen der Jongen so weit gegangen, dass sie als Jugendliche in der „Grünen Hölle“ Aushilfsjobs angenommen hätten, nur um möglichst nah an die röhrenden Boliden zu kommen, erzählt Gitarrist Ossi Ruland.