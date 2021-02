Tourismus : Bis auf weiteres keine gute Aussicht

Steinebergs Ortsbürgermeister Harald Damen erklärt den Bakterienbefall und die Fäulnis einer Stützsäule an der Vulcano Plattform. Foto: Lydia Vasiliou

Steineberg Die Vulcano Infoplattform auf der Steineberger Ley ist seit mehr als einem Jahr gesperrt. Wie es weiter geht, ist noch unklar.

Also alles geregelt, und im März 2020 sollte mit der Arbeit begonnen werden. Aber so weit kam es nicht. Zunächst ließ die Baufirma auf sich warten und das Wetter spielte auch nicht mit. Aufgrund erneuter Untersuchungen korrigierte die Firma die Kosten schließlich auf rund 42 000 Euro. Auch wenn sich dadurch der Anteil der Gemeinde auf 17 000 Euro erhöht hätte, „wir hätten das auch bezahlt“, sagte damals Ortsbürgermeister Dahmen.

Zwischenzeitlich habe er mit Geld­instituten und auch mit dem noch amtierenden Landrat Heinz-Peter Thiel Gespräche geführt. Was aber alle Gesprächspartner wollen, ist eine genaue Bezifferung darüber, wie hoch der Schaden eigentlich ist. „Wir brauchen jetzt ein nachhaltiges Konzept. Wir werden auch versuchen, über das Leader-Projekt noch einmal Unterstützung zu erhalten“, sagt der Ortschef, „dazu müssen wir ein Gutachten anfertigen lassen, aber jetzt in Corona-Zeiten und noch dazu bei der Wetterlage ist ungewiss, wann das gemacht werden kann“. Also bleibt der Turm weiterhin für Besucher gesperrt und die Gemeinde hofft auf bessere Aussichten.