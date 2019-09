Erneuerbare Energien : Windkraftplanung vor Weichenstellung

So sieht es derzeit in Sachen Windkraft in der neuen Verbandsgemeinde (VG) Gerolstein aus: Im Bereich der alten VG Gerolstein stehen lediglich drei Anlagen (bei Kalenborn-Scheuern), im Bereich der alten VG Obere Kyll hingegen Dutzende Anlagen. Foto: TV/Mario Hübner

Duppach In der neuen VG Gerolstein muss entschieden werden, ob das Energiethema nochmals komplett neu aufgerollt wird.

In den beiden ehemaligen anderen Verbandsgemeinden sieht das anders aus. In der VG Gerolstein alt ist im Hinblick auf die Fusion die bis dato weit fortgeschrittene Planung nicht zum Abschluss gebracht worden. Zuvor waren potentielle Eignungsflächen wie im Bereich Neroth, Duppach und Rockeskyll immer weiter geschrumpft und sind letztlich verworfen worden: Die Fläche bei Neroth fiel weg, weil sie in der Kernzone des Naturparks lag – was das Land im Laufe des Planungsprozesses (zunächst jedoch noch nicht) als Ausschlusskriterium wertete. Das Areal bei Rockeskyll wurde als zu klein angesehen, weil es das Gebot der Konzentration (mindestens drei Anlagen) missachtete. Und die Fläche bei Duppach stand in Konkurrenz zum Wetterradar in Neuheilenbach, dessen Funktion durch große Windkraftanlagen hätte gestört werden können. Doch dies hätte nicht zwingend zum Wegfall des Gebiets führen müssen, da es sich dabei nur um ein so genanntes weiches Ausschlusskriterium handelt. Das sind solche, die die VG selbst anlegen darf, aber dennoch plausibel erklären muss. Anders die vom Landesgesetzgeber vorgegebenen harten Ausschlusskriterien (wie etwa Naturschutz, Wasserschutz, Siedlungsabstand von 1000 bis 1100 Meter zum nächsten Dorf), an denen nicht zu rütteln ist.