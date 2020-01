Bioabfall : ART: Kaputter Mülltonnen-Chip war ein Einzelfall

Trier Weil das elektronische Bauteil, das die Zahl der Leerungen mitzählt, defekt war, blieb in Gutweiler eine Mülltonne stehen. Offenbar handelte es sich um eine Ausnahme.

Nachdem der TV über den Fall berichtet hatte, war die Aufregung allerdings groß. Nicht, weil es weitere Fälle wie den in Gutweiler gegeben hätte. „Bislang ist uns nur dieser einzige Fall bekannt, bei dem ein kaputter Chip die Leerung verhindert hat“, betont der ART auf TV-Nachfrage. Was bei 90 000 Abfalltonnen, die in der Region mit den Digital-Zählern ausgerüstet wurden, tatsächlich keine schlechte Quote ist.