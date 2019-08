Handel in der Region präsentiert sich : Heimat shoppen zum Zweiten

Region Die Städte und Dörfer in der Region leben mit dem und vom stationären Einzelhandel. Wie sehr jede Kommune durch einen lebhaften Handel zum lebenswerten Ort wird, zeigt die Aktion Heimat shoppen.

Der regionale Handel stellt sich in den kommenden Wochen wieder selbst ins Schaufenster. Zum zweiten Mal haben sich die Gewerbevereine und Initiativen unter dem Mantel der Industrie- und Handelskammer Trier (IHK) zum Heimat shoppen verabredet. Dabei toppt die Aktion in diesem Jahr noch die Premierenveranstaltung aus dem vergangenen Jahr.

„Bei den zahlreichen lokalen Veranstaltungen zeigen die Betriebe aus Handel, aus der Gastronomie, der Dienstleistungsbranche und auch aus dem Handwerk, welche Bedeutung sie für die Orte haben.“ Vierzehn Kommunen haben bereits ihre Aktivitäten angemeldet, von „Trier spielt“ zum „Tag der Vereine“ in Prüm. Saarburg lockt mit „Ich bin Saarburg-Shopper“, in Gerolstein bittet man zum Genuss shoppen, in Daun gibt es Gutscheinaktionen und in Wittlich stehen regionale Genusstage inklusive Automobilausstellungen und der Aktion „Auf die Enten fertig los“ auf dem Programm.