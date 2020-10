Wirtschaft : Jugendliche informieren sich bei virtueller Ausbildungsmesse

Trier (red) Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind nicht spurlos am regionalen Ausbildungsmarkt vorbeigezogen. Einerseits sind viele junge Menschen mit Blick auf ihre berufliche Zukunft verunsichert.

„Mit dem Lockdown im Frühjahr und den Einschränkungen im Schulbetrieb wurde uns schnell klar, dass wir neue Wege in der Berufsorientierung und Ausbildungsvermittlung einschlagen müssen, um auch in diesem Corona-Jahr möglichst vielen jungen Menschen einen guten Übergang von der Schule in den Beruf zu ermöglichen. Deshalb haben wir innerhalb der Bundesagentur für Arbeit in den letzten Monaten unter Hochdruck an der Entwicklung einer neuen virtuellen Messe gearbeitet, die wir für die Region Trier – als zweite Arbeitsagentur überhaupt – nun durchführen konnten,“ erzählt Heribert Wilhelmi, Chef der Trierer Arbeitsagentur. So besuchten am Nachmittag des 8. Oktober mehrere Hundert ausbildungs- und studieninteressierte Jugendliche über die Plattform future-ausbildung.de die virtuelle Messearena, die die Veranstalter visuell direkt neben der Porta Nigra platzierten.