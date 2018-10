Bibellesungen im offenen Kanal

Der offene Kanal Wittlich zeigt am Dienstag zwischen 19.30 und 20.30 Uhr unter anderem folgende Sendebeiträge:

Hermann… im Gespräch zum Thema Bibellesungen in der Wallfahrtskirche in Klausen. Im Gespräch mit Hermann stellen der Wallfahrtsrektor in Klausen, Pater Seul, Mike Winter (einer der Vorleser) und Rainer Laupichler (Geschäftsführer der Eifel-Kultur-Tage) dieses Angebot vor.

Stadt am Fluss - Eröffnung der Lieserterrassen am Freitag, 4. Mai 2018.

Wiederholungen sind am: Donnerstag, 10 Uhr, Samstag, 3 Uhr und Sonntag 13Uhr.

Zu empfangen ist der offene Kanal im digitalen Kabelnetz, im Webfernsehen des OK Wittlich (www.ok-wittlich.de), in Telekom Entertain und im Sat-TV (Astra, mit Smart-TV/Internet). Ausgewählte Sendebeiträge sind auch in der Youtube-Mediathek.