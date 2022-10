Fußball-Rheinlandliga : Bärenstarkes Zerf stürzt den Spitzenreiter

Hentern Sieg im Hit der Fußball-Rheinlandliga und die Tabellenführung zurückerobert: Der FC Hochwald Zerf hat den bisherigen Ersten Cosmos Koblenz mit 1:0 bezwungen. Die 500 Zuschauer waren aus dem Häuschen.

Glück hatten die von Fabian Mohsmann und Robin Mertinitz trainierten Zerfer, dass nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung Zamoranho Carliho Leandro Ho-A-Tham an Peter Irsch scheiterte, der auf der Linie in höchster Not klärte (26.). Nach einer halben Stunde unterband Jan Henrich mit einem taktischen Foul an Mertinitz einen Zerfer Konter, und dem Unparteiischen blieb keine andere Möglichkeit, als den bereits verwarnten 27-Jährigen mit Gelb-Rot des Platzes zu verweisen. Cosmos war irritiert und ließ sich keine Minute später zu einer weiteren Unachtsamkeit hinreißen, als nach einem Freistoß von Matthias Burg ein Koblenzer Spieler mit der Hand im Strafraum den Ball berührte. Den fälligen Handelfmeter verwandelte Nils Hemmes zur verdienten Führung (31.).