Ehrenamt : Bei Fortuna Fell fing alles an

Schweich Einst Schiedsrichter, heute Funktionär: Michael Herrmann ist dem Fußball seit vier Jahrzehnten fest verbunden.

Soziales Engagement steht bei Herrmann, der am Dienstag 60 Jahre alt wurde, hoch im Kurs – genauer gesagt seit vier Jahrzehnten. Als Aktiver in seinem Heimatclub SV Fortuna Fell trainierte er bereits in jungen Jahren den Nachwuchs. Als ihn Vorstandsmitglied Günther Krämer fragte, ob er keine Lust hätte, Schiedsrichter zu werden, sagte Herrmann zu. In Windeseile schaffte er den Aufstieg aus den unteren Ligen heraus. Höhepunkte waren für ihn die Assistenten-Einsätze vor großen Kulissen in der damals noch drittklassigen Regionalliga: „An der Hafenstraße in Essen oder auf dem Aachener Tivoli vor 10 oder gar 20 000 Zuschauern an der Außenlinie zu stehen, war faszinierend.“