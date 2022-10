Fußball und Ehrenamt : Von Allzweckwaffen und Netzwerkern

Trier-Tarforst Jene, die sich oft schon seit Jahrzehnten für den Fußball im Verein engagieren, standen beim Trier-Saarburger Ehrenamtstag im Mittelpunkt.

Fuhs ist im Verein Geschäftsführerin Finanzen und darüber hinaus die „Allzweckwaffe“. Die Finanzierung des vor gut einem Jahr fertiggestellten Kleinspielfeldes auf der Ehranger Heide hat sie maßgeblich vorangetrieben. Nach der Flutkatastrophe im Trierer Stadtteil stand sie an vorderster Reihe und organisierte kurzerhand ein Feriencamp für 40 Kinder aus Ehrang und dem ebenfalls schwer betroffenen Nachbarort Kordel. Im Juli reaktivierte sie die Mädchenabteilung im Verein. Seit 2002 Mitglied, ist Fuhs seit fast 14 Jahren Trainerin der Bambini und F-Jugend sowie Koordinatorin für diesen Bereich. Dem Vorstand gehört sie seit zwölf Jahren an.

Kreissieger der Kategorie „Junger Fußballheld“ wurde Steffen Hilmer vom FSV Trier-Tarforst. Seit er 2017 studienbedingt nach Trier kam, ist er Mitglied des Vereins und übernahm von Beginn an Traineraufgaben und feierte dabei einige Erfolge. Aktuell coacht der aus Osnabrück stammende Hilmer die zweite Mannschaft des FSV in der A-Klasse.

Seit Anfang 2019 ist er zudem Jugendleiter. Sein Ziel, alle Jugendtrainer mindestens mit einer C-Lizenz auszustatten, nimmt Fahrt auf. „Steffen ist jemand, der durch sein vernetztes Denken auffällt. Dies hilft ihm in Feldern, die eigentlich seinen Tätigkeitsbereich übersteigen, wie zum Beispiel bei der Suche nach Sponsoren“, heißt es von Tarforster Seite.

Darüber hinaus gab es unter anderem folgende Ehrungen: Die Ehrennadel des Fußballverbandes Rheinland in Bronze gab es für Herbert Konz vom SV Geisfeld aufgrund seiner langjährigen Vereinstätigkeit und im Kreisvorstand. Eine Vereinsehrung wurde dem FSV Tarforst (75-jähriges Bestehen in 2021) zuteil. Sonderehrungen (DFB-Uhren/Urkunden) für langjährige ehrenamtliche Tätigkeiten in den Vereinen erhielten Edith Faß (FC Schöndorf), Petra Leonhard und Adolf Fuchs (beide SV Konz), Diana Habte (SV Ehrang), Dieter Klever (SV Tälchen Krettnach), Nikolaus Hauprich (SV Bescheid), Matthias Pütz (FC Zerf) und Horst Quint (SV Thomm).