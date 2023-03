Fußball-Regionalliga Südwest : Live-Ticker: Eintracht Trier zu Gast bei Haiger

Trier Fußball-Regionalligist Eintracht Trier ist zu Gast beim TSV Steinbach Haiger. Wie die Partie ausgeht, könnt ihr live in unserem Ticker verfolgen. Spielbeginn ist 14 Uhr.

Als Josef Cinar Anfang der Woche zum ersten Mal im neuen Kalenderjahr beim Trainer-A-Lizenz-Lehrgang in Hennef weilte, konnte er gemeinsam mit anderen Leidensgenossen Wunden lecken. Cinar muss das Viertelfinal-Aus im Rheinlandpokal mit Eintracht Trier beim FC Rot-Weiß Koblenz verdauen, auch andere Lehrgangs-Mitstreiter wie Tobias Damm (Pokal-Aus mit Hessen Kassel), Dennis Bührer (Pokal-Aus mit Bahlingen) und Sandro Wagner (Start-Niederlage mit Unterhaching in der Regionalliga Bayern) hatten und haben ihr ,Päckchen‘ zu tragen.

„Schnell abschütteln lässt sich die Niederlage in Koblenz nicht, aber seit meiner Rückkehr nach Trier am Mittwoch geht der Blick nur noch auf den TSV Steinbach Haiger“, berichtet Cinar, der gesundheitlich angeschlagen ist, aber im Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr, Moselstadion) gegen die Mittelhessen an der Seitenlinie stehen wird.