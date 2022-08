Motorsport : Mit Wucht über Eifeler Kuppen: Favoritensieg bei Rallye Oberehe

Die Eifeler Lokalmatadoren Patrick Fank und André Foxius landeten bei der Rallye Oberehe im Mitsubishi Evo 9 aus Gesamtrang sechs. Foto: Jürgen C. Braun

Hillesheim Hanna Ostlender aus Hermeskeil gewinnt mit Björn Satorius im Ford Fiesta Rally2 die 49. Auflage.

Die Favoriten haben sich durchgesetzt: Das in der Deutschen Rallye-Meisterschaft nach vier Läufen auf Rang sieben platzierte Duo Björn Satorius (Bickenbach) und Hanna Ostlender (Hermeskeil) hat nach insgesamt sechs Wertungsprüfungen (drei Abschnitte wurden jeweils zweimal absolviert) im Ford Fiesta Rally2 die 49. Auflage der Rallye Oberehe gewonnen. Die Fahrer von mehr als 100 gemeldeten Fahrzeugen mussten knapp 56 Wertungsprüfungs-Kilometer, größtenteils auf Asphalt, absolvieren.

Die Rallye des Motorsportclubs Oberehe zeichnete sich nach den beiden Zwangspausen 2020 (Corona-Pandemie) und 2021 (Flutkatastrophe) erneut durch eine hohe Anzahl von historischen Wagen mit prominenter Besetzung aus. Dazu gehörten der irische Driftkünstler Frank Kelly im Ford Escort MK II und der mehrfache holländische Rallye-Meister Henk Vossen, der mit seinem langjährigen Co.-Piloten René Smeets in diesem Jahr einen Ford Fiesta R5 über die Eifeler Kehren und Kuppen wuchtete.

Nach dem Pech bei der Rallye ADAC Mittelrhein rund um Wittlich, wo es nach starker Vorstellung am ersten Abend die Segel streichen musste, hatte das Duo Satorius/Ostlender bei seinem zweiten Auftritt in der Region nur fünf Wochen später mehr Glück. Die beiden dominierten die Rallye in der Vulkaneifel, deren Herzstück ein von vielen Zuschauern gesäumter neuer Rundkurs bei Roth-Kalenborn war, souverän.