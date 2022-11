Reise nach Ostafrika : Trierer Leichtathleten in Ruanda: Eine Erfahrung fürs Leben

Trier/Kigali Zehn Tage lang tourten zehn Trierer Jugendliche mit Begleitung durch Ruanda – organisiert vom Verein Silvesterlauf Trier und dem nationalen Leichtathletik-Verband Rwanda Athletics. Mit großartigen Eindrücken von Land und Leuten sind sie in ihre Heimat zurückgekehrt.

Für die jungen Triererinnen und Trierer war der erste Aufenthalt in einem ostafrikanischen Land eine Erfahrung fürs Leben. Täglich pendelten sie zwischen Sport und Kultur, zwischen Erlebnis und Erkenntnis, zwischen Frohsinn und Demut. Die Freude an den Begegnungen mit Gleichaltrigen war die eine Seite – die andere bedeutete zu realisieren, welche für uns vermeintlich ,normalen‘ Dinge für die Menschen in Afrika keineswegs selbstverständlich sind. Dazu genügte ein Blick auf das missliche Schuhwerk der einheimischen Schülerinnen und Schüler bei den gemeinsamen Sprints in Gicumbi, dem Höhentrainingscamp im Norden des Binnenlandes. Freien Platz in ihren Koffern hatten die Gäste bei der Anreise genutzt, um gut erhaltene Trainingsschuhe und -kleidung nach Kigali mitzubringen. Die Hilfe ist weiterhin sehr willkommen, auch wenn Ruanda aufgrund seiner im Vergleich zu den Nachbarländern Uganda, Kongo, Tansania und Burundi derzeit sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung zum Einwanderungsland geworden ist.

Insgesamt vier Laufeinheiten an verschiedenen Trainingsorten mit unterschiedlichen ruandischen Schul- und Clubteams sowie mehrere Fitness-Sessions prägten die sportliche Seite des Austauschs. Ein weiterer Höhepunkt war die Safari im Akagera Nationalpark. „Tiere zu sehen, von denen ich bisher nur geträumt habe – das war mein persönliches Highlight“, sagte Tarek Klimperle. In einem kurzfristig organisierten, gerahmten Großformat überreichten die jungen Trierer das Foto vom Nationalpark-Eingang an ihren ,Liebling‘ John Peter und an Jean Pau lNiyintunze, Generalsekretär des Leichtathletikverbands. Beide hatten Tränen der Rührung in ihren Augen. „Unsere gemeinsamen Erinnerungen trage ich für den Rest meines Lebens in meinem Herzen. Euer Besuch war genau das, was wir gebraucht haben“, schrieb John Peter mit einem Tag Abstand in die WhatsApp-Gruppe ,Ruandaaustausch‘: „Ich freue mich schon jetzt riesig auf unser nächstes Treffen.“ Silvester in Trier ist so nah.