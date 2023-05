Kampfsport Gut gerüstet für die WM in Kanada

Wiederum stand die Halle der KA für das Turnier kostenfrei zur Verfügung. „Diese Tatsache zeigt, wie wichtig Sportförderung für die Stadt Wittlich ist, und sie sorgte für Erstaunen und dankbaren Applaus, aber bei manchen Trainern auch – wie sich in Gesprächen am Rand des Turniers zeigte, für leichte Neidgefühle, denn ein solches konstruktives Miteinander von Verwaltung und Sport ist in Deutschland leider wohl eher die Ausnahme“, heißt es in einer Mitteilung der KA. Die Resonanz der Kämpfer und Zuschauer war noch besser als im vergangenen Jahr: Immer wieder wurden die Halle, ihre Ausstattung und die Stadt Wittlich gelobt. Das Eventum entwickelt sich zur Heimathalle der KA und soll auch in Zukunft genutzt werden.