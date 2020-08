Reiten : Doppelsieg bei eigenem Turnier

Schweich Beim Turnier des Reitvereins Schweich (RVS) auf der Pferdesportanlage Gosert gab es Dressurprüfungen bis zur Klasse M (Siegerin: Jessica Nikolay mit Million Dollar Baby/ RV Gersweiler).

Das M-Springen mit Siegerrunde gewann Ines Oberhofer auf Cathani (Gestüt Hohensonne). Am Wochenende richtet der RVS sein sechstes Jugendturnier aus. Es gibt Prüfungen von der Pony-Führzügelklasse bis zur Reitprüfung in Anlehnung an die Klasse L, außerdem Springprüfungen mit Naturhindernissen sowie Drei- und Vierkampfwettbewerbe. Samstag finden die Dressur- und Sonntag die Springprüfungen statt. Im Bild: Im L-Springen gab es einen Schweicher Doppelsieg (v.l.: Anne Pfeifer mit Jovana und Mariella Koster mit Amoucheur).