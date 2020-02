Fußball : Kleine Kicker auf  Spuren der Stars

Trier/Schweich Fußball: Das Teilnehmerfeld der AOK-Mini-EM steht fest – Zulosung klärt nun, wer für wen spielt.

Das Interesse war und ist riesig. Deshalb musste unter den rund 50 E-Junioren-Mannschaften aus der Region, die an der AOK-Mini-EM, powered by Medienhaus Trierischer Volksfreund teilnehmen möchten, gelost werden. Jetzt stehen die 24 Teams fest, welche am Samstag und Sonntag, 13./14. Juni, auf der Sportanlage am Schweicher Winzerkeller die Fußball-Europameisterschaft der Großen nachspielen.