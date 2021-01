Fit im Alter : Ein langes Leben für den Sport: Hans Bisdorf ist mit 90 noch aktiv

Trier Im hohen Alter blickt Hans Bisdorf nicht nur auf ein erfülltes Leben als Sportler zurück, sondern ist immer noch fit und aktiv. Am heutigen Montag feiert der Ehrenvorsitzende der Turngesellschaft Trier (TGT) 1880 seinen 90. Geburtstag.

In dieser Zeit prägte Bisdorf maßgebend die Geschicke des Vereins. Seine Frau Josefa, selbst Ehrenmitglied der TGT, agierte hier als Geschäftsführerin und leistete so wertvolle Unterstützung über die Familie hinaus. Bisdorf war zudem Staffelleiter der Volleyball-Bezirksliga Rhein-Mosel (1981 bis ’87). 1982 absolvierte er die Ausbildung als Übungsleiter A und fügte anschließend auch noch die Qualifikation als Seniorenübungsleiter an.

Eine Vielzahl von Ehrungen wurde Bisdorf zuteil – und das sowohl auf lokaler, wie auch auf regionaler und sogar auf nationaler Ebene: So gab es von der TGT die Vereinsehrennadel in Gold (1990) und 2005 die Ehrennadel in Gold des Sportbundes Rheinland. Auf Bundesebene bedankte sich der Deutsche Turnerbund ebenfalls ‘05 mit der Bronzenen Ehrennadel, und der Deutsche Leichtathletikverband schloss sich 2006 mit der Silbernen Ehrennadel an.