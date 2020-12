Hochwasser : Land unter an Saar und Mosel

Hochwasser an der Saar Foto: TV/Dieter Soltau

Konz/Saarburg (cmk) Überflutete Straßen und Radwege prägen im Februar für ein paar Tage das Bild an Saar und Mosel wie hier am Saarufer in Konz-Könen. Ursache für die Überflutungen sind starke Regenfälle am 5. Februar.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Konz-Oberemmel müssen während dieses Starkregens sieben Menschen aus einem Mehrfamilienhaus gerettet werden. In Mannebach beschädigt eine Schlammlawine ein Haus schwer. Verletzt wird zum Glück niemand.