Damit Sumia endlich schmerzfrei gehen kann

Ein Verein, der hilft: Lifegate Rehabilitation

Der 1993 in Deutschland gegründete Verein Lifegate Rehabilitation, mit Sitz in Würzburg, setzt sich über das Engagement für Kinder und Jugendliche mit einer Behinderung hinaus auch für die Versöhnung zwischen Palästinensern und Israelis ein. „Die palästinensischen Kinder und jungen Menschen werden von israelischen (jüdischen) Ärzten hervorragend betreut und behandelt“, schreibt Lifegate. Auch Prominente unterstützen die Organisation. Kürzlich machte sich Schauspieler Samuel Koch, der sich in der Fernsehshow „Wetten, dass..?“ schwer verletzt hatte, ein Bild vom Herzstück des Vereins in Beit Jala.