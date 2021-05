Meine Hilfe zählt : Anleitung für Projektverantwortliche zur Aktivierung des Spender-Netzwerks

Trier Aktivieren Sie Ihr Netzwerk und machen Sie auf Ihr Projekt aufmerksam! Nachdem Ihr Projekt erfolgreich auf der Plattform „Meine Hilfe zählt“ aufgenommen wurde, geht es nun richtig los. Wir empfehlen Ihnen die folgenden Schritte, damit Sie möglichst viele Spender von Ihrem Projekt überzeugen.

Erzählen Sie Interessenten und Unterstützern von der neuen Online-Spendenfunktion: Nun ist es an der Zeit Ihr Netzwerk über die neuen Spendenkanäle zu informieren. Dazu eignen sich persönliche Mails, ein Newsletter, ein Blogeintrag, Ihre Facebook-Seite und natürlich das persönliche Gespräch. Für alle diese Wege sollten Sie die URL Ihres Projektes bereithalten. Sie hat die Form: http://www.meine-hilfe-zaehlt.de/Suche/Projekt-Nummer/ Je mehr Menschen davon erfahren, umso besser. Wichtig: Erklären Sie genau, warum man Ihr Projekt unterstützen soll und was eine Spende für einen Unterschied macht. Weisen Sie auch gerne darauf hin, dass betterplace.org und der Trierische Volksfreund 100 % der Spenden an Ihr Projekt weiterleiten – und dass der Trierische Volksfreund die Transaktionskosten übernimmt und betterplace.org die Spendenbescheinigungen ausstellt.

Danken und berichten: Sie können sich öffentlich bei allen Spendern, über einen Blogbeitrag im Bereich „Neuigkeiten“ auf Ihrer Projektseite, bedanken. Berichten Sie doch darüber, wie Sie die Spenden einsetzen und wie das Projekt voranschreitet. Toll sind auch visuelle Eindrücke: Laden Sie Fotos vom Fortschritt hoch oder binden Sie ein Video in den Blogbeitrag ein. So wird für alle Spender anschaulich, was Sie bewegt haben.

Sie können jede von Ihnen verfasste Neuigkeit auch einmalig als Newsletter per E-Mail an alle UnterstützerInnen versenden. So erreichen Sie auch diejenigen Spender, die sich gegen eine namentliche Nennung entschieden haben und anonym gespendet haben. Durch eine geschickt formulierte Handlungsaufforderung in Ihrem Newsletter können Sie Ihre Spender nicht nur informieren, sondern auch zu weiteren Aktivitäten auffordern: zu einer erneuten Spende, einem Projekt-Besuch oder auch zu ehrenamtlichem Engagement. Tipps rund ums Versenden des Newsletters liefert Ihnen unser Hilfe-Bereich.