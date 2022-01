Stammzellenspender vom SV Gerolstein : Lars Rosch: Lebensretter im Handballtrikot

Gerolstein Der Rückraumspieler ist als Stammzellenspender infrage gekommen. Nun hofft er, einem 30-jährigen Italiener, der an Leukämie erkrankt ist, entscheidend geholfen zu haben.

Ein paar Tage körperliche Schlappheit und Müdigkeit. Das war‘s. Für Lars Rosch, Handballer des SV Gerolstein, waren die körperlichen Malaisen rund um eine Stammzellenentnahme nicht weiter der Rede wert. Sein Einsatz: ein kleiner Schritt. Für einen anderen Menschen könnte Roschs Engagement dagegen ein großer Schritt zur Rückkehr in ein normales Leben werden.

Stammzellen des Eifelers wurden einem 30-jährigen Italiener transplantiert, der an Leukämie (Blutkrebs) erkrankt ist. Rosch würde zum Lebensretter, wenn die Therapie von Erfolg gekrönt ist: „Ich hoffe, dass ich bald einen Genesungsstatus erfahre. Ich möchte wissen, dass ich helfen konnte.“

Daneben gibt es die Knochenmarkspende – eine Operation unter Vollnarkose, bei der die Stammzellen per Punktion aus dem Beckenkamm entnommen werden. ⇥(red)

Grundsätzlich kann jeder gesunde Mensch im Alter von 18 bis 60 Jahren Stammzellen spenden. Allerdings werden in der Praxis eher Stammzellen von jüngeren Spendern nachgefragt.

Es ist eine Spende, die Leben retten kann: Stammzellen aus dem Blut oder Knochenmark sind oft die einzige Chance für Leukämie-Patienten. Gemeinnützige Organisationen und Stiftungen wie die DKMS sammeln die Daten von freiwilligen, potenziellen Spendern in Datenbanken.

Dass ein hilfebedürftiger sogenannter ,genetischer Zwilling‘ identifiziert wurde, gleicht dem Auffinden einer Stecknadel im Heu. Denn Spender und Empfänger müssen in bestimmten Gewebemerkmalen möglichst genau übereinstimmen.

Ungefähr seit zwei Jahren steht Rosch als Spender bereit. Seit dem ist er in der Datenbank bei der DKMS gelistet. Rosch: „Ich habe im Rahmen von mehreren Sportveranstaltungen Typisierungsaktionen gesehen. Irgendwann habe ich mir dann gesagt: ,Ich mache das auch.‘ Also habe ich mir ein Kit für einen Wangenabstrich nach Hause liefern lassen. Nachdem meine eingeschickte Probe analysiert worden war, bekam ich einen Brief, dass ich nun registriert sei.“