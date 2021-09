Diebstahl : Unbekannte klauen Geldbörse aus Handtasche

Prüm/Hillesheim/Gerolstein Unbekannte haben am Donnerstag gegen 14 Uhr, in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße in Prüm eine Geldbörse aus einer Handtasche gestohlen. Laut Polizei wollte die 78-jährige Geschädigte den Supermarkt nach Bezahlung der Einkäufe am Kassenschalter verlassen.

Dabei wurde ihr im Bereich des Ausgangs durch bisher unbekannte Täter die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. Zwei gleichgelagerte Sachverhalte ereignen sich einen Tag später in Hillesheim und Gerolstein. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefon 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.