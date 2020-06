Gesucht : Diebestour endet bei der Polizei

Wittlich Das hatte sich der Dieb anders vorgestellt: Am Dienstag um 21.02 Uhr wurde laut Polizei Wittlich ein in der Zufahrt zum Sportlerhäuschen Lüxem, Koblenzer Straße, stehendes Auto aufgebrochen. Die Täter wurden von der Besitzerin des Fahrzeuges beobachtet.

Anschließend flüchteten sie mit einem roten Hyundai Atos mit luxemburgischen Kennzeichen in Richtung Stadtmitte. Vermutlich während der Flucht gerieten sie unterhalb des Krankenhauses Wittlich in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallten gegen einen Baum. Anschließend fuhren sie vermutlich aus der Böschung. Bei den Tätern soll es sich um eine weibliche und eine männliche Person handeln.

Im Rahmen der Ermittlungen der Polizei konnten die beiden Flüchtigen mit ihrem beschädigten Auto in Wittlich ausfindig gemacht werden. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen ergaben, dass der PKW am vergangenen Freitag in Trier gestohlen wurde. Der 20-jährige Täter und seine 15-jährige Mittäterin konnten in einem angrenzenden Wohnhaus angetroffen und festgenommen werden. Der junge Mann wird dem Haftrichter vorgeführt, die Mittäterin wird dem Jugendamt überstellt.