Blaulicht : Autos streifen sich - Fahrer flüchtet

Meiserich/Steiningen In der Vulkaneifel haben sich zwei Autos gestreift.

Wie die Polizei mitteilte, war eine Frau aus der Verbandsgemeinde Daun am Freitag gegen 11 Uhr mit ihrem VW Beetle auf der K 16 von Meiserich in Fahrtrichtung Steiningen unterwegs, als es zwischen ihrem und einem entgegenkommenden Auto zu einer Berührung kam, bei der Sachschaden am Auto der Frau entstand. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeuges habe sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle entfernt, so die Unfallbeteiligte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die PI Daun, 05692/96260, PIDaun@polizei.rlp.de.