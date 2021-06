Kriminalität : Enkel-Betrügerin und Komplize machen Beute

Speicher Fünfstelligen Betrag ergaunert: Wieder ist ein älterer Bürger auf eine Enkelbetrügerin hereingefallen. Die Polizei Bitburg warnt erneut vor solchen Kriminellen.

Die Polizei Bitburg meldet einen erneuten Fall von Betrug an älteren Menschen, wieder mit der „Enkel“-Masche: Am Donnerstag traf es einen 72-jährigen Mann aus dem Raum Speicher. Er erhielt einen Anruf seiner angeblichen Enkelin. Die Frau behauptete, sich in Trier eine Wohnung gekauft zu haben. Sie benötige dringend Geld für eine Anzahlung, da sie andernfalls hohe Gebühren zahlen müsse.