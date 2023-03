Cannabis in der Wohnung Gemeinsames Pfeifchen unter Freunden endet im Gefängnis

Eigentlich wollte die Polizei nur einen 40-Jährigen aus Bitburg festnehmen – er wurde per Haftbefehl gesucht. An der Wohnungstür bemerkten die Beamten jedoch Cannabis-Geruch. In der Wohnung fanden sie neben dem Bewohner auch seinen 39-jährigen Bekannten. Offenbar hatten sich die beiden getroffen, um eine Pfeife Cannabis zu rauchen.