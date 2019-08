Blaulicht : Vandalismus auf dem Spielplatz in Wallersheim

Vandalismus auf dem Spielplatz in Wallersheim

Wallersheim Ärger in Wallersheim: Dort haben Unbekannte den neuen Kinderspielplatz verschandelt.

Die Beschädigungen an acht Stellen seien am Donnerstagnachmittag bemerkt worden, sagt Ortsbürgermeister Werner Feld, der seit Wochenbeginn in Wallersheim amtiert.