Großeinsatz der Feuerwehren : Lagerhalle für Stroh brennt in Niederscheidweiler

Lagerhalle für Stroh brennt in Niederscheidweiler

Niederscheidweiler Die Halle und rund 60 Strohballen werden bei dem Feuer komplett zerstört. Die gute Nachricht: Menschen werden nicht verletzt.

Eine Lagerhalle für Strohballen hat nach Mitteilung der Polizei am Freitag, 21. August, in Niederscheidweiler gebrannt. Aus unbekannten Gründen entflammten gegen 16.30 Uhr etwa 60 Strohballen in der Lagerhalle. Diese und die Halle wurden hierbei zum großen Teil zerstört. Menschen wurden nicht verletzt. Die Schadenshöhe liegt bei rund 10 000 Euro.