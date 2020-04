Blaulicht : Meterhohe Flammen in Kell am See: Auto und Gartenhaus brennen

Foto: Florian Blaes

Kell am See Der Brand eines Gartenhauses hat am Montag zu einem großen Feuerwehreinsatz in Kell am See geführt. Auch das angrenzende Wohnhaus wurde in Mitleidenschaft gezogen.

Rauchsäule über Kell am See: Am Montagabend, um 19:30 Uhr, kam es in der Dammstraße zu einem größeren Einsatz für die Feuerwehr.

Nach Angaben der Feuerwehr standen ein unter zwei Bäumen ein abgestelltes Auto sowie ein großes Gartenhaus lichterloh in Flammen. Durch die anhaltende Trockenheit breitete sich das Feuer in in sekundenschnelle über die zwei Fichten bis in die obersten Kronen auf mehr als zehn Meter Höhe aus.

Weiterhin verbannte eine große Rasenfläche und ein Trampolin. Auch ein danebenstehendes Wohnhaus wurde stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Rauch war aus mehreren Kilometern Entfernung über dem Hochwaldort zu sehen.

Unter schwerem Atemschutz machten sich mehrere Löschtrupps an die Löscharbeiten. Immer wieder kam es zu lauten Explosionen, als die die Reifen des Fahrzeugs platzten. Noch bevor die Einsatzkräfte mit dem Löschen begannen, fiel das in Vollbrand stehende Gartenhaus in sich zusammen. Das Auto brannte vollständig aus.

Mit massivem Wasser- und Löschschaumeinsatz konnten die Flammen schließlich gelöscht werden. Es entstand großer Sachschaden. Was den Brand auslöste, ist derzeit noch unklar.