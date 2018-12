später lesen Auf dem Weg zum Unterricht Schulbus brennt in Nusbaum ab FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Der Motor eines Schulbusses ist am Montagmorgen in Nusbaum in Brand geraten. Die 30 Kinder im Bus blieben unverletzt. red