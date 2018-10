später lesen Polizei Motorradfahrer bei Unfall verletzt Teilen

Ein Motorradfahrer ist am Dienstag um 8.25 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Ortsausgang bei einer Kollision mit einem Auto leicht verletzt worden. Die Fahrerin des Wagens fuhr vor dem Motorrad und hielt Ausschau nach einer Arztpraxis.