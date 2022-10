Bergung mit Kran : Wegen starkem Nebel: Taxi landet in Piesporter Vorgarten

Ein Großraumtaxi ist am Sonntagmorgen in Piesport von der Strecke abgekommen und in ein ummauertes Blumenbeet gerast. Foto: Polizei Bernkastel-Kues

Piesport Ein Großraumtaxi ist am Sonntagmorgen in Piesport von der Strecke abgekommen und in ein ummauertes Blumenbeet gerast. Starker Nebel und zu hohe Geschwindigkeit waren wohl der Grund für den Umweg. Warum schließlich ein Kran anrücken musste.