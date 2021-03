Umweltverschmutzung : Unbekannte entsorgen illegal Müll in Saarburg

Saarburg. Im großen Still illegal Müll entsorgt haben Unbekannter hinter der Straße Am Saarufer in Saarburg. Die am Mittwoch (10. März) entdeckte Abfallanhäufung bestand im Wesentlichen aus Resten eine Renovierung (Farben, Tapeten, Fliesen etc). Wie lange der Abfall dort lag, ist nicht bekannt.Die Wasserschutzpolizeistation Trier ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 0651/93819-0 Foto: Wasserschutzpolizei Trier