Polizei : Polizei verfolgt betrunkenen Fahrer in Daun

Foto: Polizei Bitburg

Daun Ein 25-Jähriger aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich ist am Dienstag, 3. Dezember, gegen 15.15 Uhr von der Polizei in der Bahnhofstraße in Daun nach einer Verfolgungsfahrt gestoppt worden. Er war einer Streifenbesatzung aufgefallen, weil sein Auto mit abgelaufenen Kurzzeitkennzeichen unterwegs war.

