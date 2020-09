Polizei : Spiegel berühren sich bei Abbiegevorgang

Saarburg In Saarburg in der Straße Auf dem Graben Einmündung zur Friedensaue hat es am Sonntag gegen 13.10 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben.

Ein roter Kleinwagen, vermutlich mit Trierer Zulassung, befuhr laut Polizei die Straße Friedensaue und bog nach links in Richtung Stadtmitte, Kreisverkehr Fruchtmarkt, ab. Dabei missachtete der Fahrer den rechts in die Friedensaue abbiegenden BMW, der zuvor die Straße Auf dem Graben in Richtung Krutweiler befahren hatte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit den Außenspiegeln der Fahrerseiten. Der Fahrer des roten Kleinwagen entfernte sich nach dem Unfall von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu bemühen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.