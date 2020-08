Blaulicht : Unfall in Daun: Auto fährt gegen Transporter

Zwei Menschen sind bei dem Unfall verletzt worden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Daun Zwei Menschen sind am Montagnachmittag, 17. August, gegen 15.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Dauner Schulstraße leicht verletzt worden. Eine 73-Jährige Autofahrerin kollidierte beim Abbiegen in die Schulstraße mit einem aus Richtung Bitburg kommenden Transporter.

Die Fahrerin und ihr 75 Jahre alter Beifahrer wurden zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus verbracht. An dem Auto und am Transporter entstanden Sachschäden.