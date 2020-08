Blaulicht : Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Unfall wurde ein Fahrradfahrer in Daun verletzt. Foto: TV/Klaus Kimmling

Daun Ein 55-jähriger Fahrradfahrer ist in der Dauner Gartenstraße bei einem Autounfall verletzt worden. Der Mann war am Montagmorgen, 17. August, gegen 11 Uhr mit seinem Rad in der Gartenstraße unterwegs, als ein 75 Jahre alter Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen versuchte aus der Leopoldstraße in die Gartenstraße abzubiegen.