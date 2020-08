Zeugen schildern auffälliges Fahrmanöver : Autofahrerin soll drei Mädchen an der Mosel bedroht haben

Zeltingen-Rachtig Die Polizei Bernkastel-Kues sucht Zeugen eines Vorfalls am Samstagabend in Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich). Dabei soll eine Autofahrerin mehrmals auf drei jugendliche Mädchen zugefahren sein. Zudem habe es ein Wortgefecht gegeben.

Am Samstag gegen 21.45 Uhr wurde der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues ein auffälliges Verhalten der Fahrerin eines weißen Kia Sportage gemeldet. Die Frau soll mit ihrem SUV (Geländewagen) in der Unterführung der L 189 in der Nähe des Deutschherrenhofes in Rachtig mehrmals langsam auf drei jugendliche Mädchen zugefahren sein. Dadurch seien diese genötigt worden, jeweils einen Schritt zur Seite zu machen.