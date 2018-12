später lesen Polizei Weitere Einbrüche in Schweich FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Unbekannte sind am Wochenende im Langflur in Schweich in ein Haus eingestiegen, am Montag gab’s einen Einbruch in der Maximinstraße. Am Freitag zuvor hatten Zeugen zwei verdächtige Frauen beobachtet. red