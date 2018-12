später lesen Polizei Diebe stehlen Schmuck aus Wohnhaus in Irrel FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

(red) Unbekannte sind am Wochenende in ein Wohnhaus in der Talstraße in Irrel eingedrungen und haben mehrere Schmuckstücke gestohlen. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Samstag, 7.30 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr.