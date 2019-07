Polizei : Technik-Defekt: Auto brennt am Weinfelder Maar

Schalkenmehren Vermutlich wegen eines technischen Defekts brannte am Sonntagabend ein Auto auf dem Parkplatz des Weinfelder Maars. Die Feuerwehr löschte den Brand, verletzt wurde niemand.

Zwei Frauen aus dem Kreis Wittlich waren auf der L 64 in Richtung Schalkenmehren unterwegs. Während der Fahrt bemerkten die Insassinnen Rauch, der aus dem Motorraumes drang. Sie fuhren auf den Parkplatz des Weinfelder Maars und hielten an. Die Fahrerin öffnete die Motorhaube, sah Flamen und alarmierte die Feuerwehr. Die Dauner Wehr rückte mit 15 Kräften an und löschte den Brand. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden.