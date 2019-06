Natur : Eifel-Gold leuchtet am Maar

Vielerorts in der Vulkaneifel, an Hängen und Hügeln, blüht derzeit noch der Ginster, im Volksmund wegen seiner goldgelben Pracht auch Eifelgold genannt. Der karge Strauch bringt dann in die ebenso schroffe und auch streckenweise karge Landschaft leuchtende Farbtupfer. Im Zusammenspiel mit dem Dunkelblau des Maares (hier das Weinfelder Maar) und einen hellblau-weißem Himmel ein herrlicher Anblick. Kann es irgendwo schöner sein? Foto: TV/Bernd Schlimpen